Musk med personlig AfD-gratulasjon

For en måned siden talte Elon Musk på et valgkampsmøte i det tyske ytre-høyre partiet Alternativ für Deutschland (AfD). Der pratet han blant annet mot arvesynd som et konsept.

«Barn bør ikke være ansvarlige for foreldrenes synder, ei heller deres besteforeldres. Det er for mye fokus på fortidens skyld og vi må bevege oss forbi det», sa Musk i talen, med en tydelig henvisning til Tysklands nazistiske fortid.

I tillegg til å delta på AfDs valgmøte har også tidligere gått hardt ut mot SPD-leder Olaf Scholz på X, hvor han blant annet har krevd den sittende kanslerens umiddelbare resignasjon.

AfDs kanslerkandidat, Alice Weidel, ble i valgkampen også intervjuet av Musk på X, hvor han ga sin støtte til Weidel og partiet.

Det gode forholdet fortsetter også etter valgkampen.

Mandagen etter valget i Tyskland forteller Weidel at hun hadde personlig blitt kontaktet av Musk for å gratulere henne med valgresultatet, melder FT. AfD fikk 20,8 prosent av stemmene og ble dermed Tysklands nest største parti. Det er partiets beste resultat noensinne ved et valg til Forbundsdagen.

Musk var tydeligvis fornøyd med AfDs valgresultat.

– Da jeg skrudde på telefonen min i morges så jeg at jeg hadde flere tapte anrop fra USA, blant annet fra Elon Musk, sier Alice Weidel på en pressekonferanse dagen etter valget.

– Han gratulerte meg personlig, sier hun.

AfDs kanslerkandidat sa også at hun hadde fått flere gratulasjoner, men ville ikke avsløre fra hvem spesifikt, på grunn av konfidensialitetshensyn. Hun fortsatte likevel med å hinte til hvem det kan ha inkludert.

«Vi er partiet i Tyskland som er anerkjent i utlandet, og har samtaler med alle parter. Det inkluderer Trump-administrasjonen i USA», sa Weidel.

Donald Trump gratulerte AfD søndag kveld.