Xi og Putin har pratet: Kina mener Russland gjør framgang med Ukraina

Xi Jinping sa til Vladimir Putin at «Kina er glad for å se at Russland og relevante aktører gjør positiv fremgang for å løse krisen i Ukraina», melder det kinesiske statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Det var Putin som inviterte til telefonsamtalen. Den fant sted mandag, på dagen tre år etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina, den blodigste krigen i Europa siden andre verdenskrig.

Etter invasjonen har russiske og kinesiske myndigheter styrket både militære bånd og handelen mellom landene.

President Xi Jinping har imidlertid prøvd å framstille Kina som en nøytral part, men landet fortsetter å være en viktig politisk og økonomisk partner for Russland. Kina har heller aldri fordømt Russlands handlinger i Ukraina.

Ifølge Xinhua sa Xi at historien og virkeligheten viser at de to landene er «gode naboer som ikke kan skyves fra hverandre, og sanne venner som deler medgang og motgang, støtter hverandre og oppnår felles utvikling».

Myndighetene i begge landene har understreket at de to lederne har et sterkt personlig bånd. Xi har blant annet kalt Putin for sin «beste venn», mens den russiske presidenten har rost Xi for å være en «trofast partner».

