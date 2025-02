JPMorgan: Ingen fredsavtale i 2025

I helgen rykket et team fra avdelingen for europeiske fremvoksende markeder hos JPMorgan ut med en ny Russland–Ukraina-analyse.

Banken er ikke overbevist om at det blir en fredsavtale i løpet av 2025, men utelukker ikke en våpenhvile.

«Foreløpig finnes det ingen klar plan for en fredsavtale», skriver teamet, ledet av JPMorgan-toppen Nicolaie Alexandru-Chidesciuc.

De fleste overskrifter og rapporter om temaet (fredsavtale) peker på følgende scenario: total frysning i frontlinjene, Russland beholder territoriet det for tiden okkuperer, Ukraina blir ikke medlem av Nato, men får sikkerhetsgarantier.

Det siste punktet er nokså komplisert ifølge banken. Gitt at Nato-medlemskap er utelukket, vil europeiske og ikke-europeiske styrker trolig måtte rykke inn som fredsbevarere, men Russland er samtidig sterkt imot tilstedeværelsen av tropper.

Gasspris og flyktninger

Dersom en fredsavtale blir et faktum, forventer råvareanalytikeren en betydelig innvirkning på gassprisene, men ingen vesentlig effekt på oljeprisene.

«Hvis gassforsyningen gjennom Ukraina når 40 milliarder kubikkmeter (bcm) pr. år – som før krigen – fra dagens nullnivå, kan gassprisene i gjennomsnitt ligge på 35 euro pr. MWh i 2025 og 20 euro pr. MWh i 2026», skriver banken. Til sammenligning koster én MWh rundt 45,55 euro i 13-tiden mandag.

Hvis Ukraina får solide sikkerhetsgarantier ved en fredsavtale, tror JPMorgan at store deler av dem som har flyktet fra landet, hovedsakelig kvinner og barn, vil vende tilbake.

«Flyktningstrømmen fra Ukraina var enorm i enkelte sentral- og østeuropeiske land samt i Tyskland», skriver teamet, som påpeker at Polen og Tsjekkia er mest eksponert for migrasjonsstrømmene, men at konsekvensene for økonomisk vekst og inflasjon ikke er entydige.

Når flyktningene først kom, hadde det i starten en lett inflasjonsdrivende effekt, da etterspørselen etter grunnleggende behov som bolig, mat og skolegang økte. Over tid ble effekten mer desinflatorisk, ettersom flyktningene gradvis økte tilbudet av arbeidskraft. På samme måte kan det argumenteres for at flyktningene bidro til økonomisk vekst på kort sikt (etterspørselseffekt) og på mellomlang sikt (tilbudseffekt). Dersom flyktningstrømmene reverseres som følge av en fredsavtale med sterke sikkerhetsgarantier, vil de økonomiske effektene gå i motsatt retning.