Støre: EU vil ha tettere Ukraina-samarbeid med Norge

Han er i Kyiv for å delta i et toppmøte om krigen i Ukraina på treårsdagen for Russlands invasjon. Det samme er EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, og de to hadde et møte tidligere mandag.

– Hun er opptatt av at Norge trekkes inn i EUs eget arbeid, både Norge og Storbritannia. Hun er opptatt av at vi blir invitert til de møtene som EU nå har, sier Støre.

Lederne for EU-landene er kalt inn til et ekstraordinært toppmøte om Ukraina 6. mars. Det kan nå bli aktuelt for Norge å delta i møtet.

