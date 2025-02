Trump sier Zelenskyj muligens kommer til Det hvite hus innen kort tid

Trump har krevd at Ukraina gir USA viktige mineraler til en verdi av 500 milliarder dollar som betaling for støtten som USA har gitt til landet i forbindelse med krigen mot Russland.

Zelenskyj har avvist at det er aktuelt å betale noe for den støtten som landet så langt har fått ettersom det er snakk om bistand vedtatt av Kongressen, uten at det ble avtalt at Ukraina skulle betale for den.

Tidligere mandag sa imidlertid Ukrainas visestatsminister Olga Stefanisjyna at forhandlingene om en mineralavtale er i sluttfasen.

– Vi håper både amerikanske og ukrainske ledere kan signere og godkjenne avtalen i Washington, sier Stefanisjyna i et innlegg på X.

Forhandlingene har vært veldig konstruktive, og nesten alle viktige detaljer er ferdigstilt, ifølge visestatsministeren.

– Vi er forpliktet til å fullføre dette raskt for å få den signert, skriver hun.

(NTB)