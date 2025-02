Anklages for brudd

Prinsesse Märtha Louise skal igjen ha brutt avtalen med Kong Harald om ikke å bruke prinsessetittelen i kommersielle sammenhenger.

I et intervju med danske Billed Bladet omtales hun som prinsesse elleve ganger, samtidig som hun promoterer klesmerket Hést under moteuken i København. Historiker Trond Norén Isaksen mener dette er et klart brudd på avtalen, skriver Se og Hør.

– Intervjuet er et promo-opplegg for klesmerket hennes, og da skal ikke tilknytningen til kongehuset synliggjøres, sier han til Se og Hør.

Avtalen, først inngått i 2019 og presisert i 2022, slår fast at prinsessetittelen ikke skal brukes i kommersiell aktivitet. Likevel omtales Märtha Louises deltakelse på motemessen som et «kongelig besøk fra Norge».

Hardt vær

Prinsessen har de siste skapt flere overskrifter etter det ble kjent at hun igjen unnlatt å betale lokale leverandører etter fjorårets bryllup i Geiranger.

Fakturaer for til sammen over én million kroner hadde da enten gått til inkasso eller lå til andre gangs purring. Et par dager etterpå hadde den største regningen, på 800.000 kroner, blitt betalt.