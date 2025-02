Trump hevder Putin vil godta europeiske fredsstyrker i Ukraina

Den franske presidenten gjentok overfor Trump at Ukraina må være involvert i fredssamtaler mellom USA og Russland.

Feilaktig påstand

Trump fastholder på sin side at «USA har hjulpet Ukraina mer enn noen noensinne har hjulpet Ukraina», og han gjentok påstanden om at krigen aldri hadde brutt ut for tre år siden om han var president da.

Videre påsto han at «Europa har lånt penger til Ukraina», men han ble avbrutt av Macron som presiserte at ukrainerne har fått penger og støtte av Europa.

Trump har den siste tiden krevd at ukrainerne betaler tilbake bistanden de har fått fra USA gjennom den tre år lange krigen ved å signere en avtale om sjeldne jordarter, noe Ukraina ikke har vært klar for å gjøre.

Under pressekonferansen med Macron gjentok Trump påstanden om at dette vil skje «snart», og sa at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kanskje kommer til Washington «denne uken eller neste» for å signere en slik avtale.

Advarer om verdenskrig

Den amerikanske presidenten hevdet også at Ukraina-krigen kan være over «om kun noen uker». Om den ikke avsluttes, kan det bli verdenskrig, advarte Trump.

– Dette har vært et forferdelig, blodig rot, og vi skal løse det. Vi må løse det, sa Trump.

– Jeg vil si dette også: det kan lede til tredje verdenskrig om det ikke løses.

Forholdet mellom USA og landets europeiske allierte er satt på en hard prøve etter en brå amerikansk vending i Ukraina-politikken.

Trump har sendt sjokkbølger gjennom Europa med utsagn om at han er klar til å gjenoppta den diplomatiske kontakten med president Vladimir Putin for å få slutt på den tre år lange krigen i Ukraina.

Senere denne uken er også britenes statsminister Keir Starmer på plass i Washington for å godsnakke med Trump.

