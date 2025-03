WSJ: – Et skammelig øyeblikk for USA

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Det er et skammelig øyeblikk for USA når selve frihetens hjemland stemmer sammen med Russland i FN. Europeiske land prøvde å få vedtatt en resolusjon om Russlands fullskalainvasjon av Ukraina. Men Donald Trump trodde antagelig at denne ordlyden ville kunne fornærme Vladimir Putin. Forslaget ble nedstemt.

Financial Times

Søndagens valgseier for Friedrich Merz og hans kristendemokratiske parti gir Tyskland en ny mulighet til å reparere landets økonomiske fundament. Merz ønsker uavhengighet fra USA, og da trenger han å oppheve landets gjeldsbremse.

Die Welt

Friedrich Merz vil kjempe for to store endringer etter valget: Migrasjon og økonomi. I disse to sakene trenger han ikke frykte motstand fra sin fremste partirival: Nordrhein-Westfalens delstatsminister Hendrik Wüst. Wüst var tidlig ute med å si fra om problemene med innvandring.

Dagens Industri

Pensjonsselskapet AMF, som eies i fellesskap av Svenskt Näringsliv og LO, er åpen for å investere i forsvarsindustrien. Det er riktignok positivt at en så viktig aktør ikke vender ryggen til forsvarsindustrien, men hva som har holdt pensjonsselskapet tilbake i alle disse årene, er vanskelig å forstå.

