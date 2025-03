Det fødes altfor få til å opprettholde dagens velferdsnivå, peker McKinsey på i en ny rapport, gjengitt i Financial Times. Og motmedisinen? Kraftig produktivitetsvekst. Konsulentselskapet har beregnet at for at velferdsnivået i land som Storbritannia, Tyskland og USA skal vokse med samme vekstrater som på 1990-tallet, må produktivitetsveksten her mer enn dobles i de kommende årene.

I mer detaljerte termer har det anerkjente konsulentselskapet estimert at for å kunne matche veksten i bruttonasjonalprodukt per capita i perioden mellom 1997 og 2023 i land som Frankrike, Spania og Italia – nasjoner med historisk lave fødselstall – må produktivitetsveksten her tredobles i løpet av den kommende trettiårsperioden.

De dystre McKinsey-prediksjonene bunner altså i at stadig flere av verdens rikeste og mest velutviklede land får en aldersmiks bestående av stadig færre barn kombinert med en kraftig økning i antall eldre. Tilsvarende vil antall personer i arbeidsfør alder stupe. Ifølge den britiske næringslivsavisen lever to tredjedeler av klodens befolkning nå i land der fødselsratene er for lave til å kunne reprodusere egen befolkning – altså at fruktbarheten, som er nødvendig for å få balanse mellom fødsler og dødsfall over tid, er for lav.

Utsikter til klart færre mennesker i arbeidsfør alder i Vest-Europa kan ifølge McKinsey gi en reduksjon i bruttonasjonalprodukt per capita på gjennomsnittlig 10.000 dollar per person i løpet av det neste kvarte århundret.

– Utviklingen truer hele den vestlige levestandarden. Flere tiltak må på plass for å kunne snu trenden, som at flere yngre kommer i arbeid, pensjonsalderen heves, kombinert med forhåpentligvis høye produktivitetsrater, heter det fra McKinsey-hold.