WSJ: – Trump kan ta æren for å ha skremt Europa

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trump kan ta æren for å ha skremt Europa til å investere mer i forsvaret. Samtidig er det en reell risiko for at USA trekker seg ut av Europa før kontinentet er klart til å forsvare seg selv. Den ustabiliteten som kan oppstå, vil heller ikke gagne USA.

--

WSJ hevder den manglende beredskapen har utviklet seg til en akutt krise.

«Disse utfordringene viser at europeiske land bare så vidt har begynt på en lang prosess med å bygge opp igjen sine militære styrker.»

Avisen viser til en fersk Reuters-rapport som viser at Tysklands militære beredskap faktisk er svekket siden 2022. Forsvaret mangler omtrent 20.000 soldater for å nå målet på 203.000 som ble satt i 2018.

«Våpenleveranser til Ukraina har tømt lagrene, og Berlin sliter fortsatt med byråkratisk innkjøpskaos som forsinker nye våpenkjøp», skriver avisen.

«Det var uklokt av europeiske ledere å la sine militærstyrker forfalle til dette nivået. Men det vil være farlig for USA å ikke gi dem tid til å rette opp situasjonen», heter det.

Avisen mener Storbritannia sannsynligvis vil måtte øke forsvarsutgiftene enda mer, og at det vil kreve kutt i velferdsordninger som statsminister Keir Starmers parti vil motsette seg.

«Tyskland står overfor en lignende utfordring. Storbritannia og Tyskland innrømmer endelig den svake tilstanden til sine militærstyrker», skriver avisen.

Financial Times

Etter flere år med kjølig behandling prøver Beijing nå å bedre forholdet til sine teknologigiganter. Varme ord fra Xi Jinping markerer en velkommen oppmykning i forholdet mellom stat og næringsliv, men Beijing må gå lenger for å vinne tilbake selskapenes tillit.

Die Welt

Ikke siden Franklin D. Roosevelt har USA støtt en alliert så brutalt fra seg som de nå er i ferd med å gjøre med Ukraina. Denne vendingen vil få enorme konsekvenser. Hver amerikansk alliert verden over vil heretter frykte å bli forlatt.

Dagens Industri

Det er åpenbart at noe må gjøres. Europa har slitt med inflasjon og energiproblemer. Industrien henger etter, og kanskje er dette mest tydelig i Tysklands bilsektor. Der står titusenvis av arbeidsplasser i fare hos både bilprodusenter og underleverandører.

Les også FT: – Donald Trump gjør venner til fiender Den som trodde USA var en venn og alliert må tro om igjen, skriver Financial Times.