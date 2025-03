Regimet til Trump og Musk: – Et shitshow som ikke kan vare

Etter det første forslaget til en mineralavtale mellom USA og Ukraina gikk i vasken, meldte Financial Times tirsdag at partene er enige om en ny avtale.

– Den første avtalen var Money for nothing, nå er det nothing for nothing, sier Karl Johan Molnes.

Tirsdag sa også Trump at han vil innføre et «gullkortvisum» til 5 millioner dollar. Visumet kan lede til amerikansk statsborgerskap.

