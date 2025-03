Etterretningsdirektør sparker ansatte: – Forferdelig oppførsel

USAs etterretningsdirektør Tulsi Gabbard sier at mer enn 100 etterretningsansatte vil miste jobben etter å ha deltatt i seksuelt eksplisitte samtaler på etatens chatteplattformer, skriver Axios.

Gabbard bekreftet på Fox News at hun har utstedt en ordre om at de involverte også vil miste sine sikkerhetsklareringer.

– De var frekke nok til å bruke en NSA-plattform ment for profesjonell bruk til denne typen virkelig, virkelig forferdelig oppførsel, sa Gabbard til Fox News.

– Mer enn 100 personer fra etterretningsmiljøet har vært med på og deltatt i det som utgjør et grovt tillitsbrudd, sa etterretningsdirektøren.

Bakgrunnen for tiltaket var ifølge Gabbard en rapport fra den konservative aktivisten Christopher Rufo, som skriver for City Journal. Rapporten hevdet at DNI (Director of National Intelligence) hadde sendt et notat til alle etterretningsbyråer for å identifisere ansatte som hadde deltatt i samtaler som også inkluderte diskusjoner om transkjønnsidentitet.

DNI-talsperson Alexa Henning bekreftet på X at notatet var sendt ut til alle etterretningsbyråer, og beskrev samtalene som «obskøne, pornografiske og seksuelt eksplisitte».

– Potensielt misbruk av disse plattformene av en liten gruppe individer representerer ikke etterretningsmiljøet, skrev NSA i en uttalelse.