Øker uranbeholdningen kraftig

Irans beholdning av anriket uran har økt med mer enn 50 prosent de siste tre månedene, melder Bloomberg, som viser til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Dette skjer til tross for økende press for å begrense landets atomaktiviteter. IAEA-direktør Rafael Mariano Grossi uttrykte alvorlig bekymring over akkumuleringsraten, som har syvdoblet seg siden desember.

Vil ha ny avtale

– Den betydelig økte produksjonen og akkumuleringen av høyanriket uran av Iran, den eneste ikke-atomvåpenstaten som produserer slikt materiale, er av alvorlig bekymring, sa Grossi.

Under president Donald Trump gjenopptok USA kampanjen for å svekke Irans økonomi ved å redusere landets oljeeksport. Trump uttrykte også et ønske om en ny atomavtale med landet, men Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, har avvist nye forhandlinger.

Ali Khamenei uttalte tidligere i februar at det ville være «uklokt og æreløst» å forhandle med USA, men utelukket likevel ikke muligheten for samtaler.

– Jeg foretrekker en ny atomavtale, sa Trump.

Spenningsnivået er også høyt i regionen, spesielt med tanke på den pågående konflikten mellom Israel og Iran-støttede Hamas. IAEA planlegger videre å vurdere en ny resolusjon mot Iran i mars, og en spesialrapport forventes å bli publisert i andre kvartal.