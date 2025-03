Russland avviser europeiske fredsbevarende styrker i Ukraina

Tidligere i uken sa USAs president Donald Trump at Russlands president Vladimir Putin ville godkjenne en europeisk fredsstyrke i Ukraina.

Å utstasjonere soldater vil «puste ytterligere liv i konflikten og undergrave alle forsøk på å roe den ned», sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Lavrov sier videre at Russland ikke er enige om at det er en geografisk linje som deler de to partene, der en del er ukrainsk og den andre russisk. Han insisterer på at de fire fylkene Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja and Kherson tilhører Russland i sin helhet selv om russerne ikke kontrollerer de fullt ut.

Trump ble mandag spurt om Putin ville gå med på at europeiske styrker kan utstasjoneres i Ukraina for å sørge for en våpenhvile.

– Ja, han vil akseptere det, sa Trump.

Amerikanske og russiske diplomater skal møtes i Istanbul torsdag.