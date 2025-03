Frykter handelskrig etter Trumps tollsjokk – krever strakstiltak fra Støre

– Dette er starten på handelskrigen vi har fryktet. Norge risikerer nå å bli rammet av tollmurer fra USA og beskyttelsestiltak fra EU. I verste fall kan resultatet bli negative konsekvenser for svært mange norske bedrifter, som til sammen sysselsetter flere hundretusen nordmenn, sier Høyre-leder Erna Solberg.

– Dette er alvor, understreker hun.

Trump brukte sitt første regjeringsmøte etter innsettelsen til å avvise ukrainsk Nato-medlemskap og varsle toll mot EU-land, slik han tidligere har gjort mot Mexico, Canada og Kina.

– Vi kommer til å kunngjøre dette ganske snart, det blir 25 prosent generelt sett, på biler og alle andre ting, sa Trump onsdag kveld.

– Norge er sårbare alene

Uttalelsene til presidenten faller heller ikke i god jord hos Venstre-leder Guri Melby.

– Jeg har ikke ord. Det er uansvarlig og farlig å avlyse Nato-medlemskap for Ukraina. Ukraina trenger sikkerhetsgarantier, og vi er nødt til å vite at Putin ikke kan angripe Ukraina på ny.

– At Trump i samme åndedrag sier at han skal innføre 25 prosent toll mot EU, viser hvor uforutsigbar og usikker de neste årene vil bli for Norge og Europa med Trump som president. Norge er sårbare alene, fortsetter hun.

Krever en plan fra Støre

Tross alvoret i Trumps uttalelser mener Solberg at vi foreløpig vet lite om hvordan tollen vil slå ut her hjemme.

– Støre-regjeringen har sagt lenge at de har jobbet for å sikre at Norge ikke blir rammet av en mulig handelskrig mellom USA og EU, men ennå vet vi ingenting om hvordan Norge egentlig er stilt. Det skaper stor uro for både folk og bedrifter.

Solberg ber regjeringen med én gang komme opp med tiltak.