Dagens Industri: – Ikke rart at aksjene skyter i været

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Palestinas president Mahmoud Abbas ble hyllet i mediene denne måneden for sitt dekret om at den palestinske selvstyremyndigheten (PA) ville avvikle sine utbetalinger til terrorister. Vel, nå viser det seg at det ikke var sant.

Financial Times

Donald Trump strammer inn innvandringen for fattige, og ruller ut løperen for de rike. Gullkort skal selges for 5 millioner dollar, og gi permanent oppholdstillatelse. Det er potensielt et kraftig våpen i den globale kampen om å tiltrekke seg de rike og pengene deres.

Die Welt

Hvor godt en regjering er satt sammen, avhenger ikke minst av at de sentrale postene gir tilstrekkelig handlingsrom – og at de også blir klokt besatt. De kommende koalisjonspartnerne gjør klokt i å droppe kvotering av kjønn denne gangen. Situasjonen er for alvorlig.

Dagens Industri

Med Donald Trump som president er USA rolle som Tysklands beskytter over. En tysk forsvarsbudsjett på 3 prosent av BNP er nesten ti ganger større enn det svenske, tilsvarende over 1.300 milliarder svenske kroner årlig. Det er ikke rart at aksjene i tysk forsvarsindustri skyter i været.

Dette er en stor omveltning for tyskerne, men også for alle oss andre som bor rundt Tyskland. For første gang siden 1940-tallet vil vi møte tysk militær styrke, og vi må lære oss å forstå den.

Historisk har Europas stormakter vært skeptiske til tysk dominans, men med gjenforeningen i 1990 fikk Tyskland en sentral rolle i Europa. Nå har landet tatt et nytt steg mot selvstendighet, noe den kommende kansleren Friedrich Merz understreket ved å likestille amerikansk og russisk innblanding i valget.

Da Tyskland reddet Hellas under eurokrisen og krevde innstramminger for nye lån, begynte den greske regjeringen å sammenligne Angela Merkel med Hitler. Tyske flagg ble brent i Athen, og politikere besøkte plutselig minnesmerker fra andre verdenskrig. En majoritet av grekere hadde en negativ oppfatning av Tyskland og mente at Berlin forsøkte å etablere tysk dominans over hele Europa.

Denne typen følelser finnes overalt rundt Tyskland. Man ønsker tysk ansvar, men frykter samtidig tysk styrke. Denne holdningen må vi legge fra oss. Vi kan ikke både kritisere tysk pasifisme og samtidig advare mot tysk militær dominans.

