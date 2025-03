Trump-administrasjonen skal si opp 90 prosent av bistandskontraktene

Nyhetsbyrået AP har fått tak i notatet som går i detalj rundt den 90 dager lange reevalueringen president Donald Trump har beordret. Den skal se på alle pengene etaten og det amerikanske utenriksdepartementet bruker på internasjonal bistand og utviklingsarbeid.

Den nye administrasjonens tiltak gjør at det vil være få programmer igjen for forkjemperne å prøve å redde, blant annet gjennom rettslige prosesser. Planene kommer fram både i det interne notatet og i rettsdokumenter onsdag.

Organisasjoner som har penger til gode på kontrakter med USAID beskriver i rettsdokumentene hvordan både Trumps folk og de som jobber med hans nære rådgiver Elon Musk, sier opp kontrakter verden over i et forrykende tempo, uten at det er tid til noen reell evaluering.

– Det kommer mange flere oppsigelser, så her er det bare å få opp farten, siterer en av organisasjonens advokater fra en epost sendt til ansatte i USAID mandag.

I jakten på kutt i offentlig sektor har Trump og Musk gått ekstra hardt og raskt til verks mot bistandsvirksomheten. Begge mener prosjektene til USAID fremmer en liberal agenda og er bortkastede penger.

Tjenestemenn i Trump-administrasjonen sa onsdag at de har begynt å betale USAIDs regninger igjen etter en månedslang betalingsstopp. Dette skjer etter flere advarsler fra føderale dommere. Sent på kvelden fikk administrasjonen imidlertid medhold i høyesterett i et ønske om å stanse en midlertidig forføyning som pålegger myndighetene å betale utenlandske bistandsaktører. Pålegget ga en frist til midnatt med å betale i henhold til inngåtte kontrakter.