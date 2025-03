NHO-sjefen: – Norge må koble seg tettere på EU

– Det er avgjørende for norsk konkurransekraft at EØS-landene får de samme spillereglene i det indre markedet, sier Almlid til NTB.

Onsdag la EU-kommisjonen fram sin mye omtalte Ren energi-pakke (Clean Industrial Deal), der minst 100 milliarder euro, nesten 1200 milliarder kroner, stilles til rådighet for å avkarbonisere industrien og utvikle nye, rene teknologier.

– Veiskille

– Vi står ved et veiskille, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen da hun presenterte pakken for europeiske bedriftsledere i Antwerpen.

Pengene skal komme fra EUs innovasjonsfond, samt fra inntekter fra kvotehandel og bidrag fra medlemslandene.

Det åpnes også for mer statsstøtte.

Pakken skal både sikre konkurransekraft og samtidig gjennomføre den grønne omstillingen. For EU vil ikke fire en tøddel på klimamålene, lover kommisjonen.

I tillegg har EU lagt fram en plan om kraftige kutt i energiprisene, samt et forslag å lempe på rapporteringskravene for bedriftene når det gjelder bærekraft og miljø.

Sistnevnte har allerede møtt kraftig kritikk fra en rekke miljøorganisasjoner, som mener EU gjør knefall for industrien.

Også i EU-parlamentet er det ventet heftig debatt når forslaget skal behandles der.

– Må koble oss tettere på EU

Men forslagene hylles av NHO.

For også for Norge og norsk næringsliv blir Ren energi-pakken svært viktig, mener Almlid.

– Det er derfor nok en viktig grunn for å koble oss tettere på EU og Europa, slår han fast.

– EU viser nå at de mener alvor med å styrke Europas konkurransekraft og setter opp investeringstakten i kraftproduksjon, sirkulær økonomi, infrastruktur, og grønne verdikjeder, påpeker han videre.

Norge deler nemlig mange av de samme utfordringene som EU, ifølge NHO-sjefen. I tillegg står en mulig handelskrig med USA for døra, og presset fra Kina øker.

– Må løses i fellesskap

– Det er avgjørende at vi samarbeider om å lykkes med dette i fellesskap. EU er Norges viktigste marked, og norsk næringsliv lykkes når Europa lykkes, sier NHO-sjefen.

Almlid mener Ren energi-pakken kan gi gode vekst- og eksportmuligheter for norske bedrifter innen en rekke sektorer. I tillegg er pakken et viktig tiltak for å gjøre europeiske verdikjeder og industri mer robuste, påpeker han.

– Dette er viktig for Norge som en liten, åpen økonomi og en integrert del av europeiske verdikjeder, sier han.