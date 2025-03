Nav: Høyeste sykefravær siden 2009

Totalt økte sykefraværet fra 6,7 prosent i 2023 til 6,8 prosent i 2024. Det er samme nivå som i 2009, og før dette må vi tilbake til 2003 for å finne et høyere nivå.

Samtidig falt sykefraværet litt i fjerde kvartal.

– Det er svært gode nyheter at sykefraværet falt mot slutten av fjoråret etter en lang periode med økning. Selv om vi likevel endte opp på et høyt nivå for 2024 sett under ett, kan det i beste fall bety at vi har lagt toppen bak oss, sier Nav-direktør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Ifølge Statistisk sentralbyrå gikk det sesongjusterte sykefraværet ned med 0,3 prosentpoeng til 6,6 prosent i fjerde kvartal 2024.

– Sykefraværet i fjerde kvartal var det laveste vi har sett i 2024, men totalt for 2024 holder sykefraværet seg på samme nivå som i 2022 og 2023, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

Både egen- og legemeldt sykefravær sank på slutten av året til 1,0 og 5,6 prosent, viser sesongjusterte tall fra sykefraværsstatistikken deres.

Det egenmeldte sykefraværet sank mest, med 7,0 prosent, mens det legemeldte gikk ned med 3,3 prosent.

(NTB)