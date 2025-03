Eggprisene til himmels etter fugleinfluensa

Eggprisene i USA forventes å stige med 41,1 prosent i år på grunn av fugleinfluensa, ifølge en ny rapport fra den amerikanske regjeringen, skriver Axios. Dette er mer enn dobbelt så mye som den tidligere prognosen på 20 prosent fra januar.

På månedsbasis steg eggprisen på detaljhandelsnivå med hele 13,8 prosent i januar etter en oppgang på 8,4 prosent måneden før, ifølge U.S. Department of Agriculture.

På årsbasis var eggprisene hele 53 prosent høyere i januar enn for 12 måneder siden.

Restauranter tar grep

Restauranter som Waffle House og Denny's har innført midlertidige tilleggskostnader på egg på grunn av de høye prisene og mangelen.

McDonald's har derimot valgt å ikke gjøre det. Michael Gonda fra selskapet uttalte at de ikke vil innføre eggtillegg, og at eggene deres er 100 prosent burfrie og hentet fra USA.

– Du vil definitivt IKKE se McDonald's USA innføre tilleggsavgifter på egg, sa Gonda til Axios.

Landbruksminister Brooke Rollins annonserte at Trump-administrasjonen vil investere opptil 1 milliard dollar for å gjøre egg rimeligere igjen. Rollins forventer at prisene kan begynne å falle til våren eller sommeren når langsiktige løsninger implementeres.

– Vi vil omdisponere noen av disse dollarene ved å investere i langsiktige løsninger på fugleinfluensa, sa Rollins.

Hvis eggprisene fortsatt er høye til påske, kan familier vurdere alternative aktiviteter som å male og gjemme poteter – en idé som oppsto i 2023 på grunn av de høye prisene, skriver Axios.