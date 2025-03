Novo-sjefen: Kalt inn av staten etter Trump-trusler

I et oppslag fra Politico fremgår det at Novo Nordisk-sjef Lars Fruergaard Jørgensen ble kalt inn av Danmarks statsminister Mette Frederiksen etter at Donald Trump truet med toll mot Danmark over Grønland-utspillene.

Jørgensen er kjent som den stillfarne lederen av Novo Nordisk, selskapet bak de populære medisinene Ozempic og Wegovy.

Under hans ledelse har Novo Nordisk blitt en økonomisk gigant. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 38,9 milliarder euro, hvorav 13,5 milliarder var ren profitt. Selskapets GLP-1-medisiner for diabetes og vekttap har bidratt til at Danmarks økonomi har vokst, og én av åtte amerikanere har brukt dem.

– Vi er ikke immune

Jørgensen var blant topplederne Frederiksen samlet til krisemøte i januar, etter at president Trump truet med militære eller økonomiske tiltak dersom Danmark ikke solgte Grønland til USA.

USAs president truet også med å innføre toll på danske varer hvis København avviste kjøpstilbudet på den arktiske øya – en reell trussel, gitt at han på det tidspunktet hadde innført nye tollsatser på varer fra Canada, Kina og Mexico. For øvrig kom 58 prosent av Novo Nordisks salg fra USA ved utgangen av fjoråret.

– Vi er ikke immune, men vi er trygge på at vår virksomhet er godt posisjonert for å møte den nye administrasjonens krav, sa Jørgensen på en pressekonferanse i februar, ifølge Politico.

Frykter ikke Eli Lilly

Til tross for sin suksess foretrekker Jørgensen en lav profil og beskrives som en leder som lytter fremfor å dominere. Hans stil er i tråd med dansk diplomatisk tradisjon, sa Lars Sandahl Sørensen fra Dansk Industri:

– Å stå opp og rope er ikke vår stil, sa Sørensen til Politico.

Jørgensen er heller ikke redd for konkurranse fra den amerikanske rivalen Eli Lillys Mounjaro, som har vist seg enda mer effektiv enn Wegovy.

– Jeg ønsker konkurranse velkommen. Vi har konkurrert med Eli Lilly i 100 år og bytter på å lede, sa Jørgensen.

Hans tilnærming har imidlertid ført til kritikk. Den amerikanske senatoren Bernie Sanders anklaget Novo Nordisk for «grådighet» i en høring om medisinpriser og sa at selskapet nølte med å møte Senatets helsekomité før han truet med en stevning.

Likevel har Jørgensen oppnådd en posisjon hvor hans ord veier tungt – ikke bare i dansk næringsliv, men også i møte med verdens mektigste leder.