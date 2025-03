Tusk til Trump: – EU ble ikke opprettet for å kødde med noen

– EU ble ikke opprettet for å kødde med (screw) noen, skriver Tusk på X/Twitter torsdag.

Onsdag sa Trump at han legger 25 prosent straffetoll på varer fra EU. I samme slengen uttalte han:

– Hør her, la oss være ærlige, EU ble opprettet for å kødde med USA. Det er hensikten, og de har gjort en god jobb, sa Trump.

Tusk framholder at hensikten var helt motsatt.

– EU ble dannet for å opprettholde fred, for å bygge respekt mellom våre nasjoner, for å skape fri og rettferdig handel og for å styrke det transatlantiske vennskapet. Så enkelt er det, sier han.

Polen har det roterende formannskapet i EU dette halvåret.