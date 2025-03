Urimelig fra Hegnar

Trygve Hegnar skriver i en lederartikkel at NRK «bløffer om kongehuset», og beskylder NRKs reporter for å være «kongefamiliens talerør». Dette er alvorlige, feilaktige og urimelige beskyldninger som ikke kan få stå uimotsagt.

Bakgrunnen for Hegnars bredside mot NRK er at Dagsrevyen i forrige uke presenterte en meningsmåling om monarkiets stilling i Norge. Den viser at oppslutningen i dag ligger på 69 prosent, en økning på 7 prosentpoeng siden september i fjor. Endringen er signifikant og utenfor feilmargin.

Premisset om at alle målinger må sammenlignes med målinger gjort på samme tidspunkt året før for å ha noen verdi, blir feil

Dette er et relevant journalistisk poeng av den åpenbare grunn at 2024 var et svært turbulent år for kongefamilien. Etterforskningen knyttet til Marius Borg Høiby har fått stor oppmerksomhet det siste halvåret, og sider ved bryllupet mellom prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett på sensommeren skapte heftig debatt. Det kommer fortsatt med ujevne mellomrom nye opplysninger og omdreininger i disse sakene. At målingene nå, to måneder ut i 2025, viser at oppslutningen om monarkiet øker noe fra bunnivået i september, er et selvstendig nyhetspoeng.

Hegnar hevder at NRK «villeder og manipulerer» når vi i samme TV-sak ikke forteller at oppslutningen om monarkiet i februar i år er lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er en urimelig slutning å trekke. Premisset om at alle målinger må sammenlignes med målinger gjort på samme tidspunkt året før for å ha noen verdi, blir feil. Det kan være gode journalistiske grunner til å se på utviklingen innenfor en tidsavgrenset periode. Denne gangen valgte vi, i den forholdsvis korte TV-saken i Dagsrevyen, å fokusere på endringen det siste knappe halvåret. I en lengre nettsak om meningsmålingen fortalte vi imidlertid også om utviklingen i oppslutning over tid, mens radiosaken samme morgen fokuserte på andelen som mener kongen bør abdisere. Alle relevante journalistiske poenger, både hver for seg og sammen.

NRKs dekning av kongehuset og kongefamilien baserer seg på de samme redaksjonelle kriteriene og prinsippene som resten av vår nyhetsproduksjon – vi jobber fritt og uavhengig, med utgangspunkt i nyhetsverdi, dokumentasjonsverdi og interesse. At NRK som allmennkringkaster og nyhetsorganisasjon prioriterer å dekke kongehuset – en sentral institusjon i vårt konstitusjonelle monarki – skulle bare mangle. Av nettopp den grunn har vi flere ganger gjennom det som må kunne kalles et annus horribilis for kongefamilien, målt oppslutningen om monarkiet og laget journalistikk på funnene.

Vi deltar gjerne i en konstruktiv og faktabasert diskusjon om vår journalistikk, både om kongehuset og annet. Men ved å beskylde NRK og enkeltjournalister for å bløffe, villede, manipulere og opptre som talerør, gjør Hegnar det vanskelig. Når han sammenligner NRKs dekning av Slottet og kongefamilien med pressens arbeid i diktaturer, blir det direkte useriøst. Det er samtidig for alvorlig til å avfeies som ufarlig raljering. Slike beskyldninger er misvisende og potensielt skadelige.

Sofie Gran Aspunvik

Konstituert fagredaktør i NRK Nyheter