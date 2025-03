Oslo kommune fikk nesten 3 milliarder i skattesvikt

Utgiftene var 976 millioner kroner høyere enn inntektene, viste resultatet som finansbyråd Hallstein Bjercke (V) torsdag la fram, melder NRK.

– For andre år på rad er det et negativt driftsresultatet i bykassa i Oslo kommune. Det er alvorlig, sier Bjercke.

I august i fjor varslet Bjercke og byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) om at det gikk mot krevende tider. I tillegg til en tid preget av høy rente, høy inflasjon og økte sosialutgifter, har regjeringen endret på inntektssystemet til kommunene slik at blant annet Oslo har tapt skatteinntekter.

Dagens byråd mener dessuten at forgjengerne i byrådet med Ap, SV og MDG levde over evne, og at de må stramme inn igjen – noe disse partiene avviser.

Skattesvikt

Ifølge Bjercke ble Oslo truffet av en uforutsigbar skattesvikt på nesten 3 milliarder kroner i fjor. Han mener det skyldes kombinasjon av flere forhold – et av dem var endring regjeringen gjorde i utbytteskatten i 2021 som førte til at aksjeeiere tok ut store utbytter på kort tid.

Det ligger nå an til at budsjettet for 2026 blir kuttet med 1 milliard kroner på toppen av årets kutt. Det innebærer et effektiviseringsprogram som allerede er i gang, ifølge Bjercke.

– Det må vi forberede oss på, vil treffe tjenestene våre. Men vi ønsker jo å gjøre dette på en måte som i minst mulig grad går ut over kvaliteten på tjenestene for folk, sier han.

Ap: Byrådet prioriterer dyre valgløfter og kutt i eiendomsskatt

Aps gruppeleder Marthe Scharning Lund er kritisk til byrådets løfter om å kutte eiendomsskatt. Foreløpig er det kuttet tilsvarende 500 millioner kroner.

– Det er alvorlig, samtidig har vi et byråd som har kuttet i eiendomsskatten og fortsetter å prioritere sine dyre valgløfter. De sender regningen videre til folket ved å kutte i velferden, sier Scharning Lund til Avisa Oslo.

I tillegg har byrådet flere storprosjekter på sin liste. blant annet idrettsprosjektet Campus Ekeberg, løftet om månedskort i kollektivtrafikken til 499 kroner, bygging av samferdselsprosjekter som Røatunnelen og Fornebubanen, i tillegg til det storstilte prosjektet om å sikre ny vannforsyning til Oslo.