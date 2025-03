Putin om USA-kontakt: – Grunn til optimisme

(Oppdateres)

Russland og USA er villige til å samarbeide, sier president Putin i en direktesendt tale på russisk TV, ifølge Bloomberg.

«Vi ser alle hvor raskt verden forandrer seg, og hvordan situasjonen utvikler seg globalt. I denne sammenhengen vil jeg påpeke at de første kontaktene med den nye amerikanske administrasjonen gir en viss optimisme», sa Putin under et møte med den føderale sikkerhetstjenesten.

«Ikke alle er fornøyd med Russland–USA-kontakten», sa Putin.

«Russland må forsvare sine nasjonale interesser», la han til.

Pragmatisk USA

Videre uttalte Putin at amerikanske partnere viser pragmatisme og et ønske om å legge bort stereotypier og gamle klisjeer.

Ifølge president har russiske soldater i Ukraina skapt grunnlag for en dialog om viktige internasjonale spørsmål. Han sa også at enkelte vestlige eliter fortsatt forsøker å undergrave dialogen mellom Russland og USA.