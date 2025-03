Listhaug ber Støre ringe Trump

– For Norge er det helt avgjørende at vi kan sikre norske handels- og sikkerhetspolitiske interesser i dialog både med USA og Europa, sier hun til Nationen.

Listhaug ber dermed statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) følge Australias eksempel, som hun mener befinner seg i en lignende situasjon som Norge.

– Australias statsminister, et land som også har handelsunderskudd med USA, kontaktet Trump direkte for å få unntak fra toll. Dette ville Trump vurdere. Det samme bør Norge be om.

Onsdag sa Trump at han legger 25 prosent straffetoll på varer fra EU. Det har fått alarmklokkene til å ringe hos norske politikere og næringslivet.

Frp-lederen ber imidlertid Ap og Høyre slutte å skremme nordmenn med mottiltak fra EU.

– I EØS-avtalens artikkel 10 står det tydelig at toll på import og eksport og avgifter med tilsvarende virkning skal være forbudt mellom avtalepartene.