Skype gjorde stor suksess da tjenesten kom som et alternativ til fasttelefoner for over 20 år siden.

Opp gjennom årene har flere hundre millioner mennesker brukt tjenesten.

Microsoft ønsker i stedet å satse på tjenesten Teams og forenkle kommunikasjonstilbudet sitt, opplyser selskapet fredag, ifølge Reuters.

Skype ble etablert i 2003 av danske Janus Friis og svenske Niklas Zennström.

Den siste telefonsamtalen med Skype kommer til å bli tatt 5. mai.