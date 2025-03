– Enten skal du inngå en avtale eller så er vi ute. Og hvis vi er ute, vil du kjempe til siste slutt. Jeg tror ikke det blir pent, sa Trump.

Pipen fikk en annen lyd

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa innledningsvis i samtalene at det ikke må inngås kompromisser med Russland. På besøk i Det hvite hus slår han fast at Trump er på Ukrainas side.

– Jeg tror president Trump er på vår side, sa han.

Zelenskyj viste Donald Trump bilder av russiske krigsforbrytelser på møtet, og omtalte Vladimir Putin som «en drapsmann». Trump fastholdt imidlertid at Ukraina må inngå kompromisser for å få til en fredsavtale med Russland.

Fullspekket agenda

Tidligere i dag møtte Zelenskyj med senatorer fra både Det republikanske og Det demokratiske partiet.

«Våre diskusjoner fokuserte på den fortsatte militære bistanden til Ukraina, relevante lovgivningsinitiativer, mitt møte med president Trump, innsatsen for å oppnå en rettferdig og varig fred, vår visjon for å avslutte krigen, og viktigheten av solide sikkerhetsgarantier,» skriver Zelenskyj i et innlegg på X.

Trump har de siste dagene hatt besøk både av Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Keir Starmer, og han har moderert språkbruken betraktelig.

Takk, president Trump, for at du står opp for det amerikanske folket og vår nasjon på den globale scenen, skriver USAs finansminister Scott Bessent på X.

Ikke klar

Trump og Zelenskyj skulle holde en pressekonferanse i Det hvite hus fredag kveld, men nå drar Ukrainas president tidlig.

«Vi hadde et svært meningsfullt møte i Det hvite hus i dag. Mange ting kom frem som man aldri ville forstått uten en samtale under så stort press. Det er fascinerende hva som avdekkes gjennom følelser, og jeg har konkludert med at president Zelenskyj ikke er klar for fred så lenge USA er involvert. Han mener vår deltakelse gir ham en stor fordel i forhandlingene. Jeg ønsker ikke fordeler – jeg ønsker FRED. Han viste mangel på respekt for USA i Det ovale kontor. Han er velkommen tilbake når han er klar for fred,» skriver Trump på Truth Social fredag kveld.