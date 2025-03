– Det er en angriper, og det er Russland. Det er et land som er angrepet, og det er Ukraina, sa Macron etter å ha fått høre om krangelen i Det hvite hus.

– Jeg mener vi har rett i at vi hjelper Ukraina og at vi sanksjonerte Russland for tre år siden og fortsetter å gjøre det, la han til.

Macron var selv på statsbesøk i Washington på mandag, der Ukraina-krigen også var et tema.

Forholdet mellom USA og dets europeiske allierte har blitt svært anspent etter Trumps brå vending i Ukraina-politikken.

