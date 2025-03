Støre: – Det vi så fra Det hvite hus i dag, er alvorlig og nedslående

Ukrainas sikkerhet og fremtid er også viktig for USA og for Europa, understreker Støre etter at USAs president skjelte ut Volodymyr Zelenskyj fredag.

– President Volodymyr Zelenskyj har sterk støtte i Ukraina, bred støtte i Europa, og han har ledet sitt folk gjennom en svært krevende og brutal tid, under angrep fra Russland. At Trump anklager Zelenskyj for å gamble med tredje verdenskrig, er dypt urimelig og en uttalelse jeg tar avstand fra, sier Støre i en uttalelse til NTB.

– Norge står sammen med Ukraina i deres frihetskamp. Vi håper at også Trump-administrasjonen forstår betydningen av en rettferdig og varig fred i Ukraina, avslutter statsministeren.

(NTB)