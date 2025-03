Fokus på tap

Generelt kan man si at det ikke gis fradrag for tap på enkle fordringer utenfor virksomhet, herunder også garantier. Er man usikker på selskapets evne til å tilbakebetale beløpet, vil det derfor normalt lønne seg å skyte pengene inn ved en kapitalforhøyelse, og dermed erverve aksjer som senere kan gi fradragsrett ved et eventuelt tap.

I virksomhet kreves det en særlig og nær tilknytning mellom fordringen og långivers virksomhet. Her foreligger det en omfattende rettspraksis når det gjelder lån. Lånet må være ytt som ledd i kreditors aktivitet, og fordringen må være tilstrekkelig nært knyttet til denne virksomheten. Et eksempel på slik nærhet kan være eiendomsselskapet som låner penger til driftsselskapet av eiendommen.

Man må videre merke seg at det uansett ikke gis fradrag for tap på lån til nærstående selskap (minst 90 prosent eie), for eksempel der morselskapet låner datterselskapet penger. Regelen er ment å sikre symmetrisk behandling av gevinster og tap på grunn av fritaksmetoden. Denne regelen gjelder ikke for rene kundefordringer. Her er hovedregelen at man har fradragsrett for tapet.

Fordringer kan endre karakter

En fordring kan endre karakter og miste fradragsretten. I Skjelland-dommen fra 2005 ble akkumulert krav på utbytte konvertert til aksjer. Selskapet gikk konkurs kort tid etter. Spørsmål om det kunne kreves fradrag for tap på utbyttefordringen. Det kommer frem av dommen at: «I dette tilfellet finner jeg at det reelt sett er tale om forskjellige fordringer. Når skattyterne – slik som her – har bestemt seg for ikke å heve utbyttet, må fordringen reelt sett anses som kortsiktig lån til selskapet.».

Advokat Trond Erik Andersen. Foto: Iván Kverme

Blir kundefordringer mellom nærstående stående uoppgjort over lengre tid, kan man etter en konkret vurdering komme frem til at fordringen endrer karakter fra å være en ordinær kundefordring til å bli et lån eller finansieringsbistand.