Brudd mellom TV 2 og Telia

Det er TV 2 selv som melder om bruddet.

– Vi beklager til seerne våre som blir berørt av dette. Vi har jobbet i flere måneder for å komme i mål med en ny, langsiktig avtale med Telia, og er oppriktig lei oss for at det ikke gikk, sier Lene Eltvik Vindfeld, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2 i en pressemelding.

Forhandlingene om TV 2s distribusjonsavtale, som gikk ut 28. februar pågikk på overtid i natt, men partene klarte ikke å komme til enighet.

– Vi ønsket en ny avtale med Telia og tror det hadde vært det beste for begge parter. Men når det ikke var mulig å få enighet om en ny avtale kan heldigvis kundene få tilgang til TV 2s innhold gjennom både TV 2 Play og de andre TV-distributørene vi har avtaler med, sier Vindfeld.

Telia har foreløpig ikke kommentert bruddet i forhandlingene

(NTB)