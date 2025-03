Trumps turbulente forhold til Zelenskyj

Trumps første periode:

21. april 2019: Samme dag som Zelenskyj blir valgt til president, ringer Trump og gratulerer ham. Han kaller valget «utrolig» og sier «du kommer til å gjøre en flott jobb».

2019: Den daværende Trump-administrasjonen forsøker å få Ukraina til å starte en etterforskning av et energifirma der Joe Bidens sønn sitter i styret, tilsynelatende for å sverte Biden, som da var Demokratenes presidentkandidat. Anklagene viste seg senere å være fabrikkert.

25. juli 2019: Trump ringer til Zelenskyj og ber ham «komme til bunns» i anklagene. Dette var grunnlaget for den første riksrettssaken mot Trump. Telefonsamtalen viser også at Zelenskyj forsøker å smigre Trump.

24. februar 2022: Russland går til full krig og invaderer Ukraina. Trump kaller det for «grusomt» og sier at Zelenskyj er «modig» som er blitt værende i Kyiv. Han gjentar også at krigen aldri hadde skjedd hvis han hadde vært president.

Trumps andre periode (og valgkamp):

25. september 2024 på et valgmøte i North Carolina: Trump omtaler Zelenskyj som «en mann som nekter å inngå en avtale». Beskyldningen kom etter at Zelenskyj i et intervju med The New Yorker sier at Trump ikke forstår konflikten, og at han forenkler den. Han anklager også J.D. Vance, som da var visepresidentkandidat, for å være «for radikal».

27. september etter et møte med Zelenskyj i New York: Trump skryter av forholdet til Zelenskyj: «Vi har et svært godt forhold. Jeg har også, som dere vet, et svært godt forhold til president Putin». Han sier også at Zelenskyj «har vært gjennom et helvete. Hans land har vært gjennom et helvete».