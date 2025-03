– Zelenskyj ødela seg selv i øynene til det amerikanske folket.

Moldovas president Maia Sandu

– Sannheten er enkel. Russland invaderte Ukraina. Russland er aggressoren. Ukraina forsvarer sin frihet – og vår. Vi står med Ukraina.

Spanias statsminister Pedro Sánchez

– Ukraina, Spania står med deg.

Ungarns statsminister Viktor Orbán

– Sterke menn skaper fred, svake menn skaper krig. I dag sto president DonaldTrump modig opp for fred. Selv om det var vanskelig for mange å svelge. Takk, Mr. President!

Norges statsminister Jonas Gahr Støre

– Det vi så fra Det hvite hus i dag er alvorlig og nedslående. Ukraina trenger fortsatt USAs støtte, og Ukrainas sikkerhet og fremtid er også viktig for USA og for Europa. President Volodymyr Zelenskyj har sterk støtte i Ukraina, bred støtte i Europa, og han har ledet sitt folk gjennom en svært krevende og brutal tid, under angrep fra Russland. At Trump anklager Zelenskyj for å gamble med en tredje verdenskrig er dypt urimelig og en uttalelse jeg tar avstand fra. Norge står med Ukraina i deres kamp for frihet. Vi håper at Trump-administrasjonen også forstår viktigheten av en rettferdig og varig fred i Ukraina.

Tsjekkias president Petr Pavel

– Vi står med Ukraina mer enn noen gang. Tid for Europa å øke innsatsen.

Nederlands statsminister Dick Schoof:

– Nederland fortsetter å støtte Ukraina. Spesielt nå. Vi ønsker varig fred og en slutt på den aggressionskrigen Russland har startet. For Ukraina, for alle innbyggerne og for Europa.

Estlands utenriksminister Margus Tsahkna

– Den eneste hindringen for fred er (Russlands president Vladimir) Putins beslutning om å fortsette sin angrepskrig. Hvis Russland slutter å kjempe, vil det ikke være noen krig. Hvis Ukraina slutter å kjempe, vil det ikke være noe Ukraina. Estlands støtte til Ukraina forblir urokkelig. Tid for Europa å øke innsatsen.

Polens statsminister Donald Tusk

– Kjære Zelenskyj og kjære ukrainske venner, dere er ikke alene.

Georgias statsminister Irakli Kobakhidze

– I går ble det igjen trukket en tydelig linje mellom krigspartiet og fredspartiet. Jeg sikter ikke så mye til debatten mellom Trump og Zelenskyj, men til de påfølgende reaksjonene på denne debatten. President Trump og hans fredsinnsats ble fordømt en etter en av de som er ansvarlige for å ha tillatt en blodig krig og hensynsløst ofret Ukraina og livet til tusenvis av ukrainere.

Hellas' utenriksminister George Gerapetritis

– USAs støtte i konflikten i Ukraina er nødvendig, selv om Europa fortsatt må oppgradere sin egen forsvarsinfrastruktur.

Sveits' president Karin Keller-Sutter

– Sveits forblir fast forpliktet til å støtte en rettferdig og varig fred, samtidig som vi fordømmer Russlands aggresjon mot en suveren stat.

Johann Wadephul, nestleder for den konservative partigruppen i det tyske parlamentet (CDU)

– Scenene fra Det hvite hus er sjokkerende. Hvordan kan man dolke presidenten for et invadert land i ryggen på denne måten? Det frie Europa vil ikke svikte Ukraina!

Italias visestatsminister Matteo Salvini, leder av partiet Lega

– Streb etter FRED, stopp denne krigen! Kom igjen, DonaldTrump.