Ukrainerne slår ring rundt Zelenskyj etter Trumps utskjelling

Ropekampen som utspilte seg i sluttminuttene av det svært etterlengtede møtet mellom Zelenskyj og USAs president Donald Trump i Washington fredag, har ført til isfront i et allerede anspent forhold mellom de to allierte.

Det har også knust Ukrainas håp, i det minste midlertidig, om at USA ville forbli en pålitelig partner i kampen mot å avverge og stanse Russlands tre år lange angrepskrig.

Krangelen, der en frustrert Zelenskyj ble forelest av Trump og visepresident J.D. Vance for det de mente var manglende takknemlighet for amerikansk støtte, har gledet myndighetene i Russland. De anser det som et endelig sammenbrudd av forholdet mellom USA og den ukrainske lederen, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Trump forstår ikke

Zelenskyj trenger imidlertid ikke å vende hjem til Ukraina i frykt for ytterligere kjeft. På hjemmebane hylles han for å ha beholdt fatningen og stått opp for landets verdighet og interesser.

Nataliia Serhijenko (67), en pensjonist i Kyiv, sier hun tror ukrainerne er fornøyd med presidentens opptreden i Washington «fordi Zelenskyj kjempet som en løve».

– De hadde et opphetet møte, en veldig opphetet samtale, men Zelenskyj forsvarte Ukrainas interesser, sier hun.

Kyiv-innbygger Artem Vasyljov (37) sier at det var Trump som var respektløs i Det ovale kontor.