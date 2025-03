Zelenskyj etter Trump-krangel: – Vi er klare for å signere mineralavtalen

– Vi er klare for å signere mineralavtalen, og det blir første skritt mot sikkerhetsgarantier. Men det er ikke nok, og vi trenger mer enn bare det. En våpenhvile uten sikkerhetsgarantier er farlig for Ukraina, skriver Zelenskyj på X.

Den ukrainske presidenten har akkurat ankommet London etter et anspent møte i Det hvite hus, der han ble utskjelt av USAs president Donald Trump for å ikke være mer takknemlig. Mineralavtalen de to regjeringssjefene skulle signere, ble liggende urørt.

Omstridt avtale

– USA har vært nødvendige for vår overlevelse, og jeg vil erkjenne det. Til tross for en tøff dialog, er vi fortsatt strategiske partnere, fastholder Zelenskyj lørdag.

Den mye omtalte mineralavtalen inneholder ikke sikkerhetsgarantier fra USA, men innebærer opprettelsen av et såkalt gjenoppbyggingsfond for Ukraina. Det står også at amerikanerne skal støtte ukrainernes forsøk på å finne garantier for varig fred, ifølge Financial Times , som har publisert avtaleteksten.

Ukraina hadde i grunn håpet at avtalen ville sikre landet amerikanske sikkerhetsgarantier, men Trump har gjentatte ganger sagt at det er Europa som må stå for det.

Den amerikanske presidenten har imidlertid påstått at Vladimir Putin vil godta europeiske fredsstyrker på ukrainsk jord, selv om den russiske presidenten selv har nektet for en slik løsning tidligere.

Putin-hat

Trump sa fredag til Zelenskyj at alt hatet han bærer mot Putin gjør det vanskelig for USA å mekle fram en våpenhvile. Da den varslede pressekonferansen ble avlyst etter at Zelenskyj forlot Det hvite hus tidlig, sa Trump at han ikke trengte å komme tilbake før han var klar for fred.

Zelenskyj er imidlertid tydelig på at hans holdning til Putin ikke vil endre seg.

– Jeg kan ikke endre Ukrainas posisjon når det gjelder Russland. Russerne dreper oss. Russland er fienden, og det er vår virkelighet. Ukraina vil ha fred, men det må være en rettferdig og varig fred.

– Jeg vil at USA står mer standhaftig ved vår side. Det er forståelig at USA kanskje ønsker dialog med Putin. Men USA har alltid snakket om «fred gjennom styrke» og sammen kan vi ta sterke grep mot Putin.