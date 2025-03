Russiske ledere jubler

Russiske ledere reagerte med jubel etter at USAs president Donald Trump og visepresident J.D. Vance ga Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj en overhøvling i Det ovale kontor fredag, skriver Politico.

Møtet, som Trump tidligere hadde omtalt som en historisk begivenhet, utviklet seg til et offentlig brudd i forholdet mellom USA og Ukraina.

Dmitrij Medvedev, tidligere russisk president og nåværende nestleder i Russlands sikkerhetsråd, var raskt ute med en hånende kommentar.

– Den frekke grisen fikk endelig en skikkelig irettesettelse i Det ovale kontor, skrev Medvedev på X.

– Og @realDonaldTrump har rett: Kyiv-regimet leker med tredje verdenskrig, skrev Medvedev.

Les også – Ødela seg selv i øynene på det amerikanske folket Elon Musk er knallhard i kritikken mot Volodymyr Zelenskyj. Her er dommen fra ham og mange verdensledere.

Frekke kommentarer

På Telegram kalte han Zelenskyj for en «kokainklovn» og hevdet at han fikk en «hard omgang kjeft» under møtet.

– Det utakknemlige svinet fikk en kraftig ørefik fra eierne av grisebingen, la han til.

Også Russlands utenriksdepartements talskvinne Maria Zakharova kastet seg på kritikken.

– At Trump og Vance klarte å beherske seg og ikke slo denne drittsekken, er et mirakel av selvkontroll, skrev Zakharova på Telegram.

Konstantin Kosatsjov, nestleder i det russiske senatet, mente at Zelenskyj kom dårligst ut av møtet med Trump.

– Zelenskyj tapte denne runden med et øredøvende brak. Nå må han krype på knærne for å få en ny sjanse, skrev han.

Champagne

Den demokratiske senatoren Mark Kelly fra Arizona, som møtte Zelenskyj tidligere på dagen sammen med en tverrpolitisk gruppe lovgivere, mener hendelsen var en gavepakke til Russlands president Vladimir Putin.

– Putin og hans kumpaner åpner nok champagneflaskene akkurat nå, sa Kelly.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har tidligere rost Trump for å ha kalt Zelenskyj en «diktator uten valg» og hevdet at den amerikanske administrasjonen «forstår» Kremls synspunkt.