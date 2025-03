Rutte mener Volodymyr Zelenskyj må ta grep for å redde forholdet etter at den ukrainske lederen ble skjelt ut for åpent kamera i Det hvite hus fredag.

– Zelenskyj må reparere forholdet med Trump, fastslår han etter scenen, som har vekket sterke reaksjoner blant europeiske ledere og stor glede i Russland.