The Wall Street Journal

Hvorfor prøvde visepresident J.D. Vance å provosere frem en offentlig krangel med Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hus? I likhet med krigen med Russland, var det ikke Zelenskyj som startet denne konfrontasjonen i Det ovale kontor. Vinneren av krangelen er Vladimir Putin.

Det planlagte møtet mellom Donald Trump og Zelenskyj skulle styrke samarbeidet og forhandle frem en mineralavtale. Men det utviklet seg til en fiendtlig ordveksling. Vance anklaget Zelenskyj for å være respektløs og hevdet at Ukraina manglet mannskap, mens Trump avviste Ukrainas betydning for USA. Etterpå kastet Trump Zelenskyj ut og sa han kunne komme tilbake «når han er klar for fred».

Vance har tidligere forsøkt å myke opp opinionen for en ukrainsk kapitulasjon og avfeid Russlands invasjon som etnisk rivalisering. Trump, som misliker å håndtere en krig han mener kunne vært unngått, risikerer å svekke USAs interesser ved å ydmyke Ukraina. Mens Putin vinner terreng i øst, er det uklart hvordan Trump vil legge press på ham. En bærekraftig fredsavtale krever samarbeid, men fredagens opptrinn svekket både Ukrainas forhandlingsposisjon og USAs innflytelse.

Financial Times

Ukrainas hardt pressede leder Volodymyr Zelenskyj står nå klemt mellom USAs og Russlands ledere, som ser ut til å være mer enige med hverandre enn med ham. Zelenskyj har fått en brutal lærepenge om tankegangen og motivasjonene til Trump 2.0.

Die Welt

Dersom Vladimir Putin, i det fjerde året av sin krig, får erklære seier over Ukraina med amerikansk støtte, vil denne diktatfreden være starten på en eskalasjon som pasifister alltid har fryktet. De forstyrrende bildene og ordene fra Det hvite hus har gjort én ting klart: Hvis Ukraina faller, faller også Europa.

The Economist

Dersom man støtter en fri markedsøkonomi, bør den økonomiske betydningen av arv vekke bekymring. Det skapes en klasse av rentenister som utsettes for negative incentiver. De har ingen grunn til å arbeide hardt og å innovere.

