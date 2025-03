NHO slår alarm om lav KI-kompetanse i norsk næringsliv: – Teknologi er makt

– Teknologi er makt. Teknologi er en del av å forstå verdikjeder, handel, geopolitikk, alt, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB.

Sammen med Microsoft Norge og Digital Norway fyrte NHO torsdag av startskuddet for et KI-løft for det norske næringslivet.

Gjennom våren skal de tre aktørene sammen med en rekke bransjer jobbe for å styrke kompetansen og fremme praktisk bruk av KI i utvalgte bransjer gjennom en rekke kurs.

– Vi ser jo at teknologikompetanse er helt avgjørende for norsk vekst og konkurransekraft i fremtiden. Og teknologirevolusjonen, spesielt den for kunstig intelligens, skjer raskere enn noen gang. Og det må vi være med på, sier Almlid.

Faller bakpå

NHOs ferske Arbeidsmiljø- og kompetansebarometer viser at norske bedrifter mangler kompetanse for å ta i bruk kunstig intelligens.

– Vi faller bak våre europeiske og internasjonale konkurrenter fordi vi ikke har utviklet den nødvendige teknologikompetansen til å omstille oss og skape konkurransekraft. Så det å bruke KI for å utvikle gode løsninger, implementere det i næringslivet og være innovative, det er egentlig nøkkelen til å ta raske steg for å sikre høyere produktivitet, sier Almlid.

I tillegg består det norske næringslivet stort sett av små og mellomstore bedrifter.

– Det er ikke alle som har mulighet til å løfte dette alene. Så det at vi kan gjøre dette som en felles satsing, hvor vi samler næringslivet bredt rundt omkring i landet, det er utrolig viktig, sier NHO-sjefen.

Advarer

– Det er helt klart at KI kommer til å påvirke arbeidslivet framover. En del roller kommer til å endres, og arbeidsoppgaver kommer til å endres. I Norge er det største problemet mangel på arbeidskraft. Så vi må faktisk gjøre mer med de folkene vi allerede har, sier Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge.