EU-kommisjonens leder tar til orde for massiv opprustning etter toppmøtet i London

– Vi må forberede oss på det verste, sier hun, og slår fast at det ikke går an å endre grenser med makt.

– Vi må raskt ruste opp Europa. Derfor vil jeg presentere en omfattende plan for opprustning i Europa 6. mars når vi har vårt EU-toppmøte, sa von der Leyen.

– I dag hadde vi nordmennene og tyrkerne her, Storbritannia var vertskap, canadierne var her, så i vid forstand trår Europa til, sammen med våre venner i USA, for våre felles interesser, sier von der Leyen.

– En ting er veldig sikkert: Vi må ha et krafttak for forsvaret. Vi må virkelig trappe opp massivt, sa hun.

EU-kommisjonens leder møtte pressen på vei ut fra toppmøtet i London hvor Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og en rekke europeiske ledere var til stede, inkludert statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).