Solberg etter London-møtet: Det haster med å ruste opp Norges forsvar

– Norge og Europa må nå ta mye større ansvar for vår egen sikkerhet og fremtid. Vi må bygge oss sterkere, bli raskere og bedre forberedt, sier hun til NTB.

Hun sier seg dermed enig med EU-president Ursula von der Leyen, som etter et sikkerhetspolitisk toppmøte i London søndag kveld, tok til orde for en massiv opprustning i Europa. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltok på møtet.

Høyre foreslo tidligere i uka å ta i bruk oljepenger for å fremskynde en varslet styrking av det norske forsvaret. Solberg vil blant annet øke produksjonen av våpen og ammunisjon.

– Vi må ha flere folk inn, vi må øve mer, kutte trege reguleringsprosesser og satse mye tyngre på droner og teknologi. Vi må lære av den krigføringen vi har sett i Ukraina, sier hun.

Ifølge Høyre-lederen må det «betydelige milliardbeløp» til for å få dette til. Hun erkjenner samtidig at det er krevende å ruste opp.

– I langtidsplanen for Forsvaret har vi allerede planlagt å bruke veldig mye penger, og det er lange bestillingstider for nye våpen og materiell. Men med truslene vi står overfor nå, må vi sette all kraft bak det vi faktisk kan gjøre noe med på kort sikt.