Det skriver den britiske avisen Financial Times , med henvisning til et intervju som Lutnick gjorde med Fox-programmet Sunday Morning Futures.

Lutnick sa at Trump vurderer «nøyaktig hvordan han vil håndtere situasjonen med Mexico og Canada, og at dette er en flytende situasjon».

Dermed spekuleres det i om tollsatsene for Canada og Mexico kan bli lavere enn de 25 prosent som er varslet.

Trump har blant annet begrunnet innføring av tollen med smugling av det narkotiske stoffet fentanyl fra utlandet til USA. Han mener også at landene har skyld i immigrasjon over grensene.

Tollregimet som er skissert av Trump, vil bety en storstilt skatteøkning på import til USA. Konsekvensene vil bli mange og uoversiktlige, men noen bransjer kommer til å rammes hardere enn andre – og svartiltakene vil også svi.

En av bransjene som vil merke konsekvenser, er bilindustrien. Det går et nett av forsyningslinjer for denne bransjen over det amerikanske kontinentet. Motorer, seter og andre bildeler krysser ofte grensene flere ganger før de ender opp i et ferdig kjøretøy.