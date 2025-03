Zelenskyj kommer med uttalelsene i et videoinnlegg natt til mandag. Han var i helgen på et toppmøte i Storbritannia.

– Som et resultat av disse dagene ser vi tydelig støtte fra Europa. Enda mer samhold, enda større vilje til samarbeid, sier presidenten.

– Alle er enige om hovedsaken – for at freden skal være reell, trenger vi virkelige sikkerhetsgarantier. Og dette er hele Europas standpunkt – hele kontinentet. Storbritannia, Den europeiske union, Tyrkia, fortsetter han.

I forrige uke var Zelenskyj i USA, der et møte med president Donald Trump og visepresident J.D. Vance kulminerte med en regelrett utskjelling av den ukrainske presidenten. Blant annet mente de to amerikanske topplederne at Zelenskyj ikke viste nok takknemlighet for støtten landet har fått.

– Selvfølgelig forstår vi hvor viktig USA er, og vi er takknemlige for all støtten vi har fått fra Amerikas forente stater. Det har ikke vært en dag hvor vi ikke har følt takknemlighet. Det er takknemlighet for bevaringen av vår selvstendighet – vår motstandskraft i Ukraina er basert på det våre partnere gjør for oss – og for sin egen sikkerhet, sier han i videoen.

– Det vi trenger er fred, ikke endeløs krig. Og derfor sier vi at sikkerhetsgarantier er nøkkelen til dette, fortsetter Zelenskyj.