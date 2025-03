WSJ: – Donald Trump har planer for en ny verdensorden

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trump beskrives gjerne som transaksjonell. Han vil ha avtaler både hjemme og ute. Men måten hans andre periode utvikler seg på, kan tyde på at denne beskrivelsen undervurderer Trumps ambisjoner. Trump har planer for en ny verdensorden, men dersom han ønsker avtaler med Russland og Kina for å dele opp planeten, bør han fortelle det til amerikanerne.

I Amerika har Trump samtidig krevd kontroll over Panamakanalen, som USA avsto ved traktat i 1999. Og han vil at Danmark skal selge Grønland til USA. Disse trekkene antyder et verdenssyn som lenge har vært målet for amerikanske isolasjonister: La Kina dominere Stillehavet, Russland dominere Europa, og USA dominere Amerika. Midtøsten ville antagelig forbli en region i konflikt – i det minste inntil Trump inngår en atomavtale med Iran.

Alt dette vil bety en epokegjørende retur til en verden av stormaktsrivalisering og maktbalanser slik den var før andre verdenskrig. Det er ikke en modig ny verden, men en farlig gammel en.

Trump har ikke formulert dette tydelig, men det har noen av de intellektuelle rundt ham. Elbridge Colby, nominert til sjefsstrateg i Pentagon, har argumentert for at USA må forlate Europa og Midtøsten for å fokusere på Asia-Stillehavet. Men Colby har også sagt at Sør-Korea kanskje må klare seg selv, og han skrev i et brev til oss i fjor at «Taiwan i seg selv ikke er av eksistensiell betydning for Amerika.»

Financial Times

Den viktigste oppgaven til Kongressen, USAs lovgivende forsamling, er å kontrollere den utøvende makten. Men Capitol Hill gjør foreløpig ingenting for å stoppe Donald Trumps maktgrep.

Die Welt

Altfor lenge har EU og EU-kommisjonen fokusert på feil ting og samtidig neglisjert det som virkelig betyr noe. Det vi trenger, er et slagkraftig forsvar, en fri markedsøkonomi, moderne infrastruktur og rettssikkerhet – ikke et lammende nettverk av stadig nye reguleringer og detaljerte forskrifter.

Dagens Industri

Europa har gått inn i en eksistensiell krise under Trumps første kaotiske måned som president. Da man trodde det ikke kunne bli verre, ble Volodymyr Zelenskyj ydmyket for åpent kamera av USAs president og visepresident i Det hvite hus.

