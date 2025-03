New York Times: Trump samler sin innerste krets til Ukraina-møte i dag

Blant dem som skal delta på møtet, er utenriksminister Marco Rubio, forsvarsminister Pete Hegseth i tillegg til flere sikkerhetsrådgivere, skriver avisen med henvisning til en kilde med kjennskap til saken.

Det ventes at Trump og de andre på møtet skal overveie og muligens fatte beslutninger om en rekke alternativer for USAs framtidige Ukraina-politikk.

Et av alternativene skal være å stanse all amerikansk bistand til Ukraina, deriblant våpenleveranser som ble godkjent og betal av Biden-administrasjonen, sier kilden til The New York Times.

Den offisielle kalenderen til president Trump inneholder ingen foreløpig ingen oppsatte hendelser for mandag.

Etter fredagens katastrofale møte mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som endte med at den ukrainske delegasjonen ble kastet ut av Det hvite hus, er det stigende uro for at USA kan komme til å kutte all støtte til Ukraina.

Ifølge analytikere vil det være et marerittlignende scenario for Ukraina og landets allierte i Europa.

