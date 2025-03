EU vil gi bilindustrien pusterom

Bilindustrien får nå tre år på seg til å få tilstrekkelig mange utslippsfrie biler på markedet.

Det betyr at de fryktede milliardbøtene som i utgangspunktet ville komme allerede i år, flyttes fram i tid.

– Det er et tydelig behov for mer fleksibilitet når det gjelder CO2-målene, sier kommisjonspresident Ursula von der Leyen til pressen i Brussel etter et strategimøte med bilindustrien.

Onsdag skal hun legge fram en egen handlingsplan for bilindustrien.

– Målet ligger fast, men industrien får mer pusterom, sier hun.

Salget av elbiler i EU har økt langt mindre enn forventet.

Regelendringene skal nå legges fram for EUs ministerråd og EU-parlamentet for godkjenning.

