USA stanser cyberoperasjoner mot Russland

President Trumps forsvarsminister, Pete Hegseth, har beordret U.S. Cyber Command til å suspendere offensive cyber- og informasjonsoperasjoner mot Russland, ifølge flere rapporter, skriver Axios.

Suspensjonen skal vare så lenge forhandlingene om å få slutt på krigen mellom Russland og Ukraina pågår, ifølge tjenestemenn som uttalte seg til The Washington Post. Eksperter påpeker at det ikke er uvanlig å sette operasjoner på pause under høynivåsamtaler, men advarer samtidig om at Kreml kan utnytte situasjonen.

– På grunn av operasjonelle sikkerhetshensyn kommenterer vi ikke cyberintelligens, planer eller operasjoner, uttalte en senior forsvarstjenestemann til Axios.

– Det finnes ingen større prioritet for forsvarsminister Hegseth enn sikkerheten til våre soldater i alle operasjoner, inkludert cyberdomenet, ifølge tjenestemannen.

2024-vurdering: trussel

Russlands cyberkapasitet forblir en trussel mot kritisk amerikansk og global infrastruktur, ifølge den amerikanske etterretningens trusselvurdering for 2024. Vurderingen beskriver hvordan Kreml bruker cyberoperasjoner som et utenrikspolitisk verktøy for å påvirke andre lands beslutninger.

På spørsmål om rapportene om at USA stanser cyberoperasjoner mot Moskva, sa nasjonal sikkerhetsrådgiver Mike Waltz til CNN at dette ikke har vært en del av diskusjonene mellom Trump-administrasjonen og Russland.

– Det vil være både carrots and sticks for å få slutt på denne krigen, sa Waltz.