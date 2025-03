Elon Musk gikk søndag til angrep på den amerikanske sentralbanken og kalte Federal Reserve for «absurd overbemannet» i et innlegg på X.

Dette er andre gang Musk retter den samme anklagen mot sentralbanken. Han kom med en lignende uttalelse i desember, skriver Bloomberg.

Musk har vært en pådriver for å redusere offentlige utgifter og ledet dette arbeidet under president Donald Trump. Hans initiativ, Department of Government Efficiency (DOGE), har spilt en nøkkelrolle i å kutte offentlige stillinger og kreve at ansatte i ulike etater dokumenterer arbeidet sitt.

Den amerikanske sentralbanken, som består av Federal Reserve Board i Washington og 12 regionale banker, hadde rundt 24.000 ansatte i 2023. I motsetning til mange andre offentlige institusjoner mottar ikke Federal Reserve midler gjennom Kongressens budsjettprosess. Inntektene kommer hovedsakelig fra renter på statsobligasjoner banken har kjøpt gjennom åpne markedsoperasjoner. De siste årene har imidlertid Federal Reserve gått med underskudd på grunn av høye renter på bankreserver.

En oversikt over utgifter DOGE har kuttet kan finnes på departementet sin egen hjemmeside. Mandag kveld estimerer de at de har spart og kuttet 105 milliarder dollar. Det tilsvarer besparelser på rundt 652 dollar per skattebetaler i USA.