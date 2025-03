Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier til AP en fredsavtale mellom Ukraina og Russland fremdeles er «veldig, veldig langt unna».

Zelenskyj understreket også at han tror USA vil fortsette å støtte landet, til tross for den anstrengte relasjonen til USAs president Donald Trump.

«Jeg tror vårt forhold [til USA] vil fortsette, fordi det er mer enn et tilfeldig samarbeid,» sa Zelenskyj søndag.

Trump raser

Donald Trump reagerte kraftig på denne uttalelsen fra Zelenskyj om at en fredsavtale med Russland fortsatt er langt unna.

«Dette er den verste uttalelsen Zelenskyj kunne ha kommet med, og Amerika vil ikke tolerere det mye lenger!» skrev Trump.

Han antydet også at Zelenskyj ikke er interessert i fred så lenge han har USAs støtte.

«Det er akkurat det jeg sa – denne fyren ønsker ikke fred så lenge han har Amerikas støtte,» skrev Trump.

Videre påpekte han at europeiske ledere under et møte med Zelenskyj angivelig skal ha erkjent at de ikke kan klare seg uten USA.

«Europa sa rett ut at de ikke kan gjøre jobben uten USA. Sannsynligvis ikke en god uttalelse for å vise styrke mot Russland. Hva tenker de på?» skrev Trump.